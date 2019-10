Sylvie Meis vliegt bewust businessclass vanwege privacy

Die privacy heeft Sylvie ervoor over. „Als ik samen met honderden Duitsers bij Lufthansa in het vliegtuig stap, word ik continu in de gaten gehouden en bekeken. Degene die naast me zit in businessclass, ziet me alsnog met een slaapmasker en een knot op mijn hoofd, maar het is net wat discreter.”

Voor de vliegtickets, luxe-vakanties en haar goedgevulde kledingkast werkt de influencer hard. Maar de 41-jarige Sylvie gaat tegenwoordig wel bewuster om met haar centen. „Ik zou nooit een Miu Miu- of Prada-tas kopen die over twee jaar out of date is. Van mijn Hermès-tassen kan ik enorm genieten, wetende dat ze hun waarde behouden en zelfs rendement opleveren. Mijn tassen zijn een deel van mijn vermogen, net als bepaalde sieraden. Als ik een dochter had gehad, had ik haar later mijn tassen gegeven. Damián ga ik er niet blij mee maken, die krijgt mijn eerste Rolex als hij wat ouder is.”