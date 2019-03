Soundtrack A Star is Born weer op nummer 1

Het nummer Shallow wist ook een prijs binnen te slepen voor beste originele nummer. Hoofdrolspeelster Lady Gaga nam de prijs in ontvangst. Het intieme duet wat ze daarna opvoerde met Bradley Cooper zorgde ervoor dat veel mensen zich afvroegen of ze meer waren dan alleen vrienden.

Bekijk ook: Lady Gaga ontkent romance met Bradley Cooper

De soundtrack verovert daarmee de nummer 1-positie van Ariana Grandes nieuwe album thank u, next op de lijst van de 200 meest populaire albums in de Verenigde Staten.