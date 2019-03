Vriend Utopia-inwoonster belde politie

Oud-inwoner van Utopia, Mike. Ⓒ Wessel de Groot

De inwoners van Utopia werden zaterdagavond verrast met een bezoek van de politie, waarna de livestream vervolgens minutenlang op zwart ging. Niet veel later waren kijkers van het SBS6-programma getuige van de aftocht van Lotus, die haar spullen had gepakt en het opnameterrein voorgoed verliet. De 27-jarige Rotterdamse had zelf haar vriend ingeschakeld om de politie alarmeren.