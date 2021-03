Nieuw-Zeeland blijft achter monarchie staan

Nieuw-Zeeland is een voormalige Britse kolonie maar is wel onderdeel van de Gemenebest. Koningin Elizabeth is nog altijd staatshoofd.

"Ik heb het al eerder gezegd en ik heb niet het idee dat Nieuw-Zeelanders significante veranderingen willen, en ik verwacht ook niet dat dat snel zal veranderen", zei Ardern, die niet inhoudelijk op het interview wilde reageren. "Het gaat hier om hun persoonlijke leven en hun eigen beslissingen en ik denk niet dat iemand anders daar commentaar op hoeft te leveren."

Ardern ontmoette prins Harry en Meghan toen het paar in 2018 door Nieuw-Zeeland toerde.