Tattoo-actie levert 43 tatoeages op

Tijdens een twaalf uur durende tattoo-estafette zetten deelnemers van het programma Ink Master: Meester van de Lage Landen zoveel mogelijk tatoeages, tegen een donatie voor de organisatie Movement on the Ground.

De actie was een groot succes, zo’n 43 mensen lieten zich tatoeëren in de speciale Ink Master Pop-up Tattoo Shop aan het Rotterdamse Eendrachtsplein. Influencers Thijs Holtmaat, Lara Hensen en Laura van de Wijgaart kwamen langs. Ook Robin, bekend van MTV’s Ex on the Beach, liet een tattoo zetten. Ook Ink Master presentator Dennis Weening liet een arm versieren. Hij liet door collega en jurylid Vinnie Stones een cobra zetten.

De opbrengst van de actiedag gaat naar Movement On The Ground, de organisatie die zich inzet voor vluchtelingen aan de grenzen van Europa en die in 2015 mede werd opgericht door Johnny de Mol.