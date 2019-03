Bommelding bij kinderopvang nadat vrouw R. Kelly vrijkocht

Volgens de autoriteiten is er geen daadwerkelijk explosief aangetroffen, maar werd het dagverblijf uit voorzorg geëvacueerd. Het voorval wordt momenteel onderzocht, meldt TMZ.

Love betaalde afgelopen week 100.000 dollar om Kelly vrij te krijgen, nadat hij gearresteerd werd op verdenking van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. De vrouw zegt ’een goede vriendin te zijn van de zanger’. Volgens haar wordt hij afgeschilderd als een monster, wat hij in haar ogen niet is. Ze claimt dat de zanger onschuldig is.

Een aantal maanden eerder kwam er een bommelding binnen in New York, toen de veelbesproken documentaire Surviving R. Kelly werd vertoond in een bioscoop. De zaal werd hierop leeggeruimd en het evenement kwam direct te vervallen. Volgens Andrea Kelly, de ex-vrouw van de geplaagde zanger, had haar voormalig echtgenoot te maken met deze bommelding.