Erven Jackson zenden concert uit tijdens docu

v.l.n.r. Tito’s zoon Taj, Marlon Jackson, Jackie Jackson en Tito Jackson, de broers van Michael gaven interviews over de documentaire Ⓒ Hollandse Hoogte

De familie Jackson is tijdens het verschijnen van het eerste deel van de omstreden documentaire Leaving Neverland in de tegenaanval gegaan. Via Twitter lieten ze weten het concert Live in Bucharest uit 1992 uit te zenden op het YouTube-kanaal van Michael Jackson.