Amerikaanse kandidaat (33) The Voice overleden

Janice zat in 2017 in het team van Miley Cyrus en wist uiteindelijk tot de laatste elf kandidaten door te dringen. Cyrus bracht een eerbetoon aan Freeman via haar Instagram Story met een foto waarin een regenboog doorbreekt. Ze bedankte Janice voor alles en schreef dat deze foto haar goed representeert. Ook Jennifer Hudson, eveneens coach bij The Voice, herdacht Freeman op Instagram. „Het was een zegen om haar stem te horen, ze was een inspiratie voor iedereen. Mijn gebeden gaan uit naar haar dochter en familie.”

Volgens de manager van Janice had de zangeres last van een hevige longontsteking en belandde de bloedprop uiteindelijk in haar hart. Echtgenoot Dion probeerde zijn vrouw te reanimeren totdat de ambulance verscheen om haar naar het ziekenhuis te brengen. Het mocht helaas niet baten, Janice overleed afgelopen zaterdag.

Freeman laat haar man Dion en hun dochtertje achter.