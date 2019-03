The Big Lebowski-acteur Jeff Bridges in Amsterdam

Aan AT5 vertelt eigenaar Benny Blisto dat ze net deden of ze hem niet herkenden, al is eigenlijk iedereen in het restaurant een enorme fan van ’The Dude’. „Dat kon hij wel waarderen.”

Volgens Blisto was de acteur ’heel relaxed’ en ’redelijk ingetogen’ en bestelde hij een gerecht van het gewone menu. Nadat Jeff Bridges rustig had kunnen eten, kon het personeel het toch niet laten hem te laten weten hoe erg ze hem waarderen. Een foto mocht daarop wel gemaakt worden van de acteur die begin dit jaar een Golden Globe won voor zijn gehele oeuvre.

Hoewel de acteur het bekendst is als The Dude uit de cultfilm The Big Lebowski uit 1996, speelde hij de jaren erna nog vele rollen, waaronder in Iron Man (2008), Hell or High Water (2016) en Bad Times at the El Royale (2018).