Ilja Gort in Valencia. Ⓒ Caroline d’Hollosy

Ilja Gort is voor een nieuwe reeks van Gort over de grens naar Spanje getogen. Daar maakte de wijnboer/presentator hachelijke avonturen mee. Hij belandde achterin een auto bij een man die vijf glazen had gedronken. „Ik dacht: dit ga ik niet overleven.”