Victoria Beckham noemt ontmoeting met Queen ’meest trotse moment’

De vrouw van oud-voetballer David Beckham is samen met voormalig Spice Girl-lid Emma Bunton op de foto te zien. Victoria heeft enkel lof voor de Queen: „Een van mijn meest trotse @spicegirls-momenten was de ontmoeting met Hare Majesteit de Koningin op het Royal Command in 1997. Ik ben zo dankbaar voor deze herinnering.”

Afgelopen week stond de voormalige zangeres op Instagram al stil bij de dood van de vorstin. Ze noemde Elizabeth toen ’een krachtige inspiratiebron’.

Ook David Beckham bracht onlangs een eerbetoon aan de Queen. De voormalig voetballer had dertien uur in de rij gestaan om haar een laatste eer te bewijzen. Hij raakte vrijdagmiddag zichtbaar geëmotioneerd toen hij voor de kist van de Britse koningin in Westminster Hall stond.