Gerard Joling: ’Ik ben nog nooit zo lui geweest als nu’

In gesprek met Veronica Magazine laat Gerard weten dat hij, op z’n zachtst gezegd, niet in de meest productieve fase van zijn leven verkeert. „Ik nog nooit zo lui geweest en heb ik nog nooit zo weinig aan sport gedaan als nu. Ik ben al vijf kilo gegroeid. Vijf keer in de week zie ik de buren: even wat eten, een barbecuetje, een wijntje – en dat blijft er natuurlijk nooit bij één.”

Geer zou begin deze maand twee grote concerten in de Ziggo Dome geven om zijn 35-jarig jubileum te vieren. Die zijn nu verplaatst naar februari volgend jaar. „Of ik het optreden mis? Natuurlijk. Maar het is vooral slecht voor je stem als je lang niet zingt, dat merkte ik al na een paar weken. Na twee liedjes flubberde mijn stem al alle kanten op. Nu doe ik elke dag zangoefeningen. Ik heb het geluk dat ik thuis een zanginstallatie heb, waarmee dat goed kan.”

Bekijk ook: Gerard Joling sportief de lente in

Toch trekt de hitzanger zo nu en dan op uit om de buurt van zijn stem te laten genieten. „Een paar weken geleden heb ik nog opgetreden voor een verzorgingshuis. Ik stond heel lullig in een tuintje tegen een flat op te kijken, maar het deed veel voor die mensen die al zo lang geen bezoek mogen ontvangen.”