Theo Maassen werkt aan monoloog over fascisme

„Het wordt een bewerking van een boekje van een Italiaanse schrijfster, Fascist worden. Ik ben nu bezig met schrijven”, stelt Maassen in gesprek met Troost TV. Het stuk stond voor begin 2021 gepland. „Maar ik weet nu natuurlijk niet of het nog doorgaat. We weten niet wat nog relevant is als alles voorbij is.”

Maassen zelf was bijna klaar met zijn tournee toen de theaters dichtgingen. Nu zit hij de hele dag thuis. „Ik ben wel redelijk relaxed”, vertelde hij aan Paul Haenen. „Ik ben normaal heel snel overprikkeld. Daar heb ik nu geen last van, dat is wel een prettig bijeffect.”

De komiek geeft nu zelf thuis les. „In groep 8 gaat de schoolmusical niet door, dat is voor mijn dochter verschrikkelijk. Ze speelde de directrice van het museum en kende alle teksten en loopjes al.”