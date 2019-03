Pete Davidson gaat met publieke zoen vol voor Kate Beckinsale

Het duo zat duidelijk verliefd op de tribune, schrijft de Daily Mail die de foto’s heeft gepubliceerd. De 25-jarige komiek van de Amerikaanse show Saturday Night Live, vooral bekend als de voormalig verloofde van zangeres Ariana Grande, en de 45-jarige actrice konden niet van elkaar afblijven.

Kate Beckinsale en Pete Davidson gaan ervoor in het publiek bij de New York Rangers Ⓒ Hollandse Hoogte

Al langer werd gespeculeerd over een eventuele relatie tussen Pete en Kate. Eerder werden ze ook al samen gezien toen ze samen een theater verlieten in Hollywood.

Pete was tot vorig jaar oktober verloofd met Ariana Grande. Kate is sinds 2016 gescheiden. Ze was getrouwd met filmmaker Len Wiseman. Ze heeft een volwassen dochter, die ze kreeg in een eerdere relatie met acteur Michael Sheen.

Pete en Kate hebben alleen maar oog voor elkaar Ⓒ Hollandse Hoogte