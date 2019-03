Grace Jones op catwalk bij Tommy Hilfiger

Het publiek genoot van Jones’ aanwezigheid en pakte massaal hun mobieltje op dit bijzondere moment vast te leggen. Naast Grace waren ook mode-iconen Beverly Johnson, Pat Cleveland en Veronica Webb te zien op de catwalk. Allen hebben hun sporen verdiend als Afro-Amerikaanse vrouwen in de modellenindustrie, waarmee ze de weg vrijmaakten voor donkere vrouwen die later in het vak gingen. De Britse Jourdan Dunn en de Canadese Winnie Harlow, bekende donkere modellen uit de huidige generatie, liepen ook mee in de show.

Zendaya zegt voor haar show en collectie geïnspireerd te zijn geraakt door de ’Battle Of Versailles’ modeshow uit 1973, waarin zowel Amerikaanse en Europese ontwerpers hun designs toonden. Destijds was het nog zeldzaam om een donker model op te catwalk te zien. „We brengen hiermee een eerbetoon aan de vrouwen die ons erfgoed hebben veranderd. Dankzij hen staan wij nu hier. Met deze show willen we hen bedanken en zeggen dat we van ze houden”, aldus Zendaya.