Christina Aguilera komt naar Nederland

Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van haar Europese tournee: The X Tour. Hiermee reist de zangeres ook langs onder meer Antwerpen, Parijs en Moskou. Kaartjes voor de show in de Ziggo Dome zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De laatste keer dat Christina in Nederland was, was in 2006. Toen stond de zangeres in Ahoy in Rotterdam.