The Prodigy-zanger Keith Flint (49) overleden

De politie werd maandagochtend gewaarschuwd dat er een man onwel zou zijn. De zanger werd levenloos in zijn huis gevonden. De aanwezige agenten benadrukken dat er geen verdachte omstandigheden spelen. „Een rapport wordt nu naar de lijkschouwer gestuurd.”

The Prodigy kwam in de vroege jaren negentig op, begon in de underground scene, maar werd al snel een van Engelands grootste bands. Met Firestarter en Breathe scoorden ze nummer 1-hits in 1996. Zes van hun albums bereikten de toppositie.

Keith Flint werd een icoon met zijn energieke optredens en zijn bijzondere kapsel en tatoeages. De in Londen geboren zanger begon oorspronkelijk als danser voor de groep, nadat hij mede-oprichter van The Prodigy Liam Howlett had ontmoet in een nachtclub in de stad en mocht meezingen bij Firestarter. Toen ze doorbraken, werd hij al snel het gezicht van de groep.

The Prodigy staat als een van de headliners op Lowlands dit jaar.