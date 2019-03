Gordon over overleden zus: ’Bloedband blijft altijd bestaan’

„Grote bek en een klein hartje. M'n hart stroomt over als ik denk aan de vele kaartavondjes samen, 31en of jokeren en dan bloedfanatiek want dat was ze”, begint Gordon zijn relaas.

Hij stipt aan dat er ook soms problemen waren. „Zoals in elke familie hebben we problemen en soms gaan er jaren overheen dat dingen( vaak om niets) worden uitgesproken. En dus ook in onze familie, er was weinig tot geen contact onderling maar dat neemt niet weg dat de bloedband altijd blijft bestaan. Ik hield van mijn zus, en heb enorm verdriet dat ze ons zo vroeg is ontvallen.”

Gordon is verdrietig om het feit dat ze elkaar anderhalf jaar terug voor het laatst hebben omhelsd, wat erop lijkt te duiden dat ze elkaar toen ook voor het laatst hebben gezien. „Wat jammer dat we elkaar niet hebben kunnen spreken want de laatste omhelzing was van 1,5 jaar geleden en toen maakten we het eigenlijk weer 'goed' voor wat er dan slecht was”, aldus Gordon.

Niet welkom

Eerst had het er schijn van dat niet alle Heuckeroth-broers en zussen aanwezig mochten zijn bij het afscheid. Later in de week werd bekend dat ze wél welkom zijn.

De familiebanden stonden extra op scherp nadat Gordon zijn biografie uitbracht, waarin hij beweringen deed over de familie waar onder anderen zus Lydia het niet mee eens was en hem zelfs voor de rechtbank wilde slepen.