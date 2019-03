Meghan uitgespuwd door halfzus in nieuwe docu

Ze gebruikt het platform dat haar geboden wordt om een misverstand uit de wereld te helpen: volgens haar klopt er namelijk niets van wat Meghan schreef in de uitgelekte brief aan haar vader Thomas. Daarin schreef de vrouw van prins Harry dat haar hart in duizend stukjes was gebroken. „Papa, ik schrijf je met een zwaar gemoed, omdat ik niet begrijp waarom je dit pad hebt genomen. Je bent blind voor de pijn die je veroorzaakt”, zo begon ze.

Samantha vindt het maar schijnheilig. „Meghan heeft helemaal geen hart”, reageert ze ijskoud. „Anders zou ze er wel alles aan doen om het hem naar zijn zin te maken en om hem lief te hebben, zodat hij zijn oude dag in alle comfort kan beleven. Dus een gebroken hart? Nee, óns hart is gebroken. Ze kan niet doen alsof zij hier het slachtoffer is.”

’Bewijs’

Volgens haar klopt het niet dat Meghan schreef dat ze wel degelijk contact met Thomas had opgenomen. „Thomas heeft genoeg berichten op zijn gsm staan; het bewijs spreekt voor zich. Ze heeft hem nooit geprobeerd te bereiken, wat zij ook mag beweren in haar brief.”

Ze stelt dat Meghan mogelijk een heel verkeerd beeld van haar familie heeft geschetst richting het koningshuis, anders kan ze niet begrijpen daarom prins Harry destijds opmerkte dat de Britse royals ’de familie zijn die ze nooit heeft gehad’. „Volgens mij heeft ze prins Harry niet het volledige verhaal verteld. Er klopt iets niet. We waren misschien niet de ’standaardfamilie’ die iedere feestdag samenkwam, maar we waren wel familie. Iemand die menselijk is zou zijn vader nooit zo behandelen.”

Maar waarom zou Meghan zoiets doen? „Misschien wil ze de spotlights niet delen.”

De documentaire is omstreden in Engeland. Op Twitter gooien mensen uit protest nu de namen van adverteerders online die de uitzending sponsorden.