Keith Flint maakte zelf einde aan leven

„Het nieuws is waar. Ik kan niet geloven dat ik dit meld, maar onze broeder Keith heeft dit weekeinde zelfmoord gepleegd”, aldus Liam, het brein achter The Prodigy. „Ik ben geschokt, ongelooflijk boos, verward en er kapot van. Rust in vrede, broeder.”

Flint schijnt volgens verschillende media eerder te hebben gesproken over het beëindigen van zijn leven, wanneer hij het had over zijn drugsgebruik en gevecht met depressie. Zo zei hij in een interview met FHM in 2015: „Ik spaar niets voor later, ik cash het nu allemaal. Ik heb altijd dat ’ding’ in me gehad: als ik klaar ben, breng ik mezelf om het leven.” Hij wilde dat niet als ’suïcidaal’ beschouwen. „Ik wil gewoon terugkijken en weten dat ik een leven heb geleefd dat ik als vervuld beschouw.”

Eerder werd maandag bekend dat de 49-jarige Keith dood was gevonden in zijn huis in het graafschap Essex. De politie meldde niets over de doodsoorzaak maar liet wel weten dat de zanger niet onder verdachte omstandigheden was aangetroffen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl.