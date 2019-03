Overlijden Keith Flint schokt dj’s

„Wat een dramaandag zeg”, schrijft Veronica-dj Giel Beelen op Twitter. „Een stuk jeugdsentiment is niet meer. Die leuke gekke energieke van The Prodigy. Hij schreeuwde o.a. Firestarter en Breathe. Had zo’n zin in wederom Lowlands met die gasten. Damn. Wat een verlies. Sterkte familie.”

Giels collega Michiel Veenstra van KINK zegt: „De tering wat een kutnieuws. Vanochtend nog Breathe lekker hard gedraaid in de ochtendshow, nu is het aan 1 stuk door The Prodigy op KINK. De man die dance een gezicht gaf aan een band-minded publiek.” Maandagavond zendt KINK een registratie van het optreden dat The Prodigy in december 1997 gaf in de toenmalige Brixton Academy in Londen uit.

3FM-dj Mark van der Molen houdt zijn reactie kort maar krachtig: „Kut.”

Keith Flint maakte dit weekeinde zelf een einde aan zijn leven. De zanger, die 49 jaar is geworden, werd maandag dood gevonden in zijn huis.