Ex Gordon op date in First Dates Hotel

In het programma is te zien dat de steward en de Friezin zich prima vermaken, zelfs wel op een tweede date met elkaar willen, om vervolgens tot de ontdekking te komen dat de vonk toch niet echt is overgeslagen.

De romance met Gordon was in 2013 niet zo’n lang leven beschoren: na drie maanden maakten de zanger en de steward een einde aan hun relatie. Toentertijd werden de twee voor het eerst samen gespot op Ibiza. Privé wist toen al te melden dat Wesley Mutsaars, zoals Wes voluit heet, biseksueel is.