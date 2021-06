Weer succes voor Frank Lammers: nu met EK-hit over Frank de Boer

Ook op het platform YouTube, waar de clip te zien is, is menigeen razend enthousiast en noemt het een echte hit. Sommigen voelen zich ’echt geraakt’ geraakt door het persoonlijke eerbetoon van acteur Frank aan bondscoach Frank. Een fan noemt de acteur geniaal. „Bedankt voor dit fantastische nummer, de passie waarmee je het zingt: kippenvel. In mijn ogen direct het beste voetbal lied voor dit EK.” Ook anderen zijn lyrisch over Franks vertolking: „Voor de schrijver ook complimenten maar hoe jij het neerzet, geweldig! Als we nu niet kampioen worden...” En: „Of het nou een film is of muziek, deze man is altijd goed en mooi. Hoe die dat doet..” Sommigen zijn wat nuchterder in hun complimenten: „Grappige tekst van Frank Lammers en de melodie van ’Je veux l’ amour’ (Raymond van het Groenewoud) blijft natuurlijk geweldig.”

Maar niet iedereen herkent de melodie er meteen in. Zo merkt iemand op dat Lammers de mogelijkheid tot autotune blijkbaar heeft afgewezen. Een ander: „Je doet jezelf te niet met dit nummer Frank... Wat een grap.” In elk geval blijkt uit zijn nummer 1-positie op i-Tunes dat Frank Lammers, of men het nou ’super’ vindt of ’afgrijselijk’, opnieuw een groot publiek heeft weten te raken.

Hij veroverde de harten van het grote publiek al eerder met zijn rol als Ferry Bouman in Undercover. In een teaser van de film was Frank de Boer ook te zien, al krijgt hij daar geen ode van de acteur, maar een pistool op zijn hoofd gericht.