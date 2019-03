Jessica Simpson thuis na ziekenhuisopname

„Ik ben eindelijk weer thuis na mijn vierde ziekenhuisopname in 2 maanden. Hoesten met Birdie in mijn buik is een extreem pijnlijk geweest. Langzaam word ik weer de oude en ons kleine meisje doet het supergoed, gelukkig. Ik word weer gezond en kan niet wachten om haar glimlach te zien. Hierbij stuur ik mijn liefde en gebeden naar alle moeders die dit ook hebben moeten meemaken”, aldus Jessica.

Simpson’s zwangerschap verloopt met pieken en dalen. In januari postte ze een foto op Instagram met extreem opgezwollen voeten en vroeg hierbij om raad van andere moeders. Een maand later bezweek de toiletbril onder haar zwangerschapskilo’s, wat ze ook deelde met haar volgers. Jessica verwacht haar derde kindje met voormalig American Footballspeler Eric Johnson waarmee ze in 2014 trouwde. Het stel heeft al twee kinderen.