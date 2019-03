Jody Bernal twijfelt over adoptieplan

Jody Bernal Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Jody Bernal heeft door zijn deelname aan Been there, done that (EO) grote twijfels bij zijn oorspronkelijke voornemen om ooit een kindje te adopteren. De zanger/dj, die zelf als baby uit Colombia werd opgenomen door zijn Nederlandse ouders, steunt in het programma dat dinsdagavond begint de jonge Natali die met veel problemen rondom haar adoptie kampt.