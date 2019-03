Frank en Rogier slachtoffers van inbraak

De twee stylisten, die woonkamers van minder bedeelde Nederlanders een metamorfose geven met het budget van maximaal 250 euro, laten aan Shownieuws weten dat de ravage in hun huis groot is. „Ze hebben werkelijk alle kasten en laden opengetrokken.” Rogier vertelt: „Onze voordeur is extreem goed beveiligd. Desondanks is de entree met grof geweld en vermoedelijk een koevoet opengebroken.”

De inbrekers hebben voornamelijk ’heel veel kleding en horloges’ buitgemaakt. In de komende dagen gaat het stel bekijken wat er allemaal verdwenen is.

Frank heeft het gevoel dat de inbrekers wisten dat er niemand thuis was. „We waren vorige week donderdag op televisie om vanuit Gstaad te vertellen over onze heerlijke vakantie. Mensen wisten daardoor dat we niet thuis waren. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het kan best zijn dat het één met het ander te maken had”, aldus Frank.

Naast hun huis in de hofstad hebben de twee ook een villa in het Franse St. Tropez, dat te zien is geweest in het programma Steenrijk, Straatarm en waarna Frank en Rogier bekend werden bij het grote publiek.