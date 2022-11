Florence + The Machine stelt tour uit om geblesseerde zangeres

De Britse zangeres kreeg eerder deze week last van haar voet en na een röntgenfoto bleek die gebroken te zijn. „Het zit niet in mijn aard om een concert uit te stellen, en zeker geen Britse tour, maar ik heb pijn en zoals dansers weten is het niet verstandig om te dansen met een blessure. En er is me verteld dat ik niet kan optreden om verdere blessures te voorkomen.”

De concerten worden verplaatst naar volgend jaar, maar er zijn nog geen nieuwe data geprikt. „Bewaar alsjeblieft je kaartjes”, verzoekt Welch haar fans. „Ik ben er kapot van want de Dance Fever Tour is mijn meest favoriete show ooit. De verbondenheid met jullie. Jullie prachtige gezichten die stralen. Ik hou zoveel van jullie en het spijt me zo voor iedereen die teleurgesteld is. Mijn hart doet pijn. Ik kan niet wachten om weer op mijn voeten en in jullie armen te staan.”

Florence + The Machine zou de rest van de maand nog acht concerten geven. Volgend jaar wordt de tournee hervat in Australië.