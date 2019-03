Shannen Doherty emotioneel na contact Luke Perry

Shannen vindt het wel erg moeilijk om het over Luke te hebben. „Ik kan het er hier niet over hebben want anders begin ik letterlijk te huilen maar ik houd van hem en hij weet dat ik van hem houd. Het is Luke en hij is mijn Dylan”, doelt Shannen op zijn 90210-personage.

Hoewel de actrice niets zegt over de huidige toestand van de acteur, roept ze fans op steunbetuigingen naar hem te blijven sturen. „Blijf jullie positieve en mooie gedachtes delen.”