Acteur Luke Perry (52) overleden

Luke Perry lag sinds woensdag in het ziekenhuis nadat hij was getroffen door een beroerte toen hij naar verluidt alleen thuis was. De 52-jarige acteur was in Los Angeles bezig met de opnames van de serie Riverdale, waarin hij de vader speelt van een van de hoofdpersonages.

Perry speelde in de jaren negentig de knappe en geliefde Dylan McKay. Zijn voormalige medespelers Jennie Garth, Ian Ziering, Jason Priestly, Brian Austin Green, Tori Spelling en Gabrielle Carteris zullen allemaal weer te zien zijn in de reboot, maar Luke had niet getekend voor het project.