Sylvie Meis op liefdesvakantie met haar Bart

Waar Sylvie en Bart zijn, dat verklapt ze niet, maar dat ze het fijn hebben samen, spat van de foto’s af. Zo is er een kiekje van Sylvie die over het strand loopt, is op een andere te zien hoe Bart geniet op een strandbedje en ook wordt duidelijk dat de twee samen tapas hebben gegeten.

Ⓒ Instagram Stories

Sylvie maakte in november bekend dat ze weer aan het daten was. De jaarwisseling brachten de twee tortelduifjes al door in Miami.

Ⓒ Instagram Stories

Ⓒ Instagram Stories