Ate de Jong: Luke Perry genoot van Nederland

„Het was heel grappig”, herinnert de filmer zich. „Elke dag dat we draaiden stonden er zes, zeven meisjes amechtig voor het hek in de hoop een glimp van Luke op te vangen. Hij genoot van zijn tijd in Nederland. Al die Amerikanen vonden het fantastisch dat ze hier naar hartelust en straffeloos wiet konden roken.”

De Jong werkte in die periode in Hollywood en kwam met Perry in contact via zijn goede vriendin Molly Ringwald. „Ik had Molly op het oog voor een van de drie hoofdrollen”, vertelt de Nederlander. „Uiteindelijk ging dat niet door. Maar met Luke had ik een enorme klik. Het was een ontzettend aardige man, we konden goed praten. En hij begreep het script heel goed. Bovendien hadden we een aardig budget om iemand van zijn status in te huren.”

Sombere kant

Perry had een sombere kant, vertelt De Jong. „Hij worstelde best met de roem van 90210. Aan de ene kant genoot hij ervan. Maar aan de andere kant wilde hij eigenlijk liever andere dingen maken. Hij was bijvoorbeeld heel blij met de gevangenisserie OZ, waar hij een heel andere kant van zichzelf kon laten zien.” De Nederlander was enige tijd nog in de race om een van de afleveringen van de HBO-hit te regisseren.

Het tweetal onderhield na de opnames van de film lange tijd contact. „We belden af en toe. Maar zoals dat gaat, wordt het in de loop der tijd minder. Ik ben heel verbaasd dat hij zo jong is overleden; hij had totaal geen uitbundige, roekeloze levensstijl die je misschien bij zo’n jonge dood zou vermoeden.”