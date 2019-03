Celine Huijsmans wordt omroepster bij Veronica

„We zijn nog in een testfase”, legt ze uit. „Maar we gaan een geheel nieuwe, originele invulling aan het begrip omroepster geven. Celine wordt niet iemand die aan een bureau de programma’s gaat introduceren.”

In het verleden hadden alle Nederlandse omroepen een omroeper of omroepster. Maar deze traditie raakte in de jaren negentig uit de mode. De TROS nam op 1 september 2000 als laatste publieke omroep afscheid van de (voornamelijk) dames. Bij commerciële omroep Yorin bleven de omroepsters tot halverwege 2003 op de buis.

Huijsmans blijft overigens ook werken voor Shownieuws op SBS6. Talpa kon maandagavond nog geen nadere toelichting geven op het takenpakket van Huijsmans als omroepster. Ze maakt haar debuut naar verwachting op maandag 10 maart om 18.00 uur.