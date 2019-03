VRT geeft voortaan ’context’ bij muziek Michael Jackson

In Leaving Neverland vertellen Wade Robson en James Safechuck, twee mannen die jarenlang tot de intieme vriendenkring van de zanger behoorden, tot in detail hoe Jackson ze jarenlang zou hebben misbruikt. Ook hun broers en zussen, moeders en huidige partners komen aan het woord over de gevolgen van het vermeende misbruik in de film, die in Nederland 8 maart bij de VPRO te zien is.

De Nederlandse radiozenders lieten zaterdag in het AD weten voorlopig af te wachten. Bij de zenders van de NPO gaan na de uitzending van de Jacksondocumentaire de dj’s en luisteraars met elkaar in gesprek. Ook Qmusic peilt de stemming bij luisteraars en laat het vooralsnog aan de dj’s en muzieksamenstellers over of ze Michael Jackson of R. Kelly draaien.