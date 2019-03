Nederlandse film geselecteerd voor markt Cannes

De nieuwe film van regisseur Jaap van Heusden wordt tijdens het festival ‘in de etalage’ gezet en onder de aandacht gebracht van buitenlandse financiers, distributeurs en producenten. Het is de enige Nederlandse productie die dit jaar is geselecteerd, en de eerste vaderlandse film in vele jaren.

Jaap van Heusden maakte eerder bekroonde films als Win/Win en In Blue. In Alaska vertelt over Woody, een zeventienjarige jongen uit een klein dorp in Alaska die zo depressief is dat hij zijn leven wil beëindigen. In plaats daarvan doet hij iets extreem doms: hij doorboort een oliepijp en wordt zo een ‘most wanted’ crimineel, achternagezeten door special agent Susan Tarheel.

IJswater en Van Heusden hopen voor de film een international cast te strikken. Het is de bedoeling dat de film wordt gedraaid op locatie in Noord-Amerika. De bedoeling is dat de opnames plaatsvinden in het voorjaar van 2020. De film heeft al financiële steun van het Nederlands Filmfonds.

Het Filmfestival van Cannes vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 25 mei.