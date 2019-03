Priscilla Knetemann in musical Stil in mij

Knetemann werd bij het grote publiek bekend door haar vaste rol in de populaire jeugdserie SpangaS. Ze was ook te zien in in de succesvolle speelfilm Fataal en series als Moordvrouw en Gooische Vrouwen. Momenteel is de actrice te zien in de musical Charley van Jon van Eerd.

Ferry Doedens, Jeroen C. Molenaar, Zoï Duitser en Dieuwke Tönissen spelen de hoofdrollen in Stil in mij. De nieuwe Nederlandse musical met bekende nummers uit de Nederlandse popmuziek wordt gemaakt door Martin Buitenhuis en William Spaaij. In Stil in mij zal er een ode gebracht worden aan de Nederlandse popmuziek, met hits van onder andere Van Dik Hout.

De musical vertelt over vijf twintigers die op de middelbare school dikke vrienden waren. Na hun examens zijn ze elkaar uit het oog verloren. Jaren later komen de vrienden weer samen, alleen is één van hen er niet meer. Volgens producent Sturkenboom gaat de voorstelling over „vriendschap, verwachtingen en het zoeken naar je identiteit. Zowel de verhaallijn als de Nederlandse popmuziek zorgen voor een flinke dosis herkenbaarheid.”

De première is op 31 maart in Schouwburg De Meerse in Hoofddorp.