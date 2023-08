Dochter Olivia Newton-John zoekt hulp: ’Ben niet oké’

De 37-jarige Chloe, die net als haar beroemde moeder geld verdient als zangeres en actrice, voelt aan alles dat het overlijden van Olivia steeds meer zijn tol begint te eisen. „Ik ben niet oké”, zegt ze in een emotionele video die ze deelde op sociale media. „Ik kamp met extreem geheugenverlies en het lukt me nog maar amper om uit bed te komen. Ik heb mezelf flink verwaarloosd.”

En daarmee slaat ze het advies dat haar moeder haar altijd gaf in de wind. „Een van de dingen die mijn moeder heel belangrijk vond, en ook altijd tegen mij zei, was: ’Zorg dat je goed voor jezelf blijft zorgen.’ En dat ga ik nu eindelijk doen. De problemen in mijn lichaam en geest worden alsmaar groter, en dus heb ik hulp gezocht. Over ongeveer drie weken ben ik weer terug.”

Ook verontschuldigt ze zich tegenover haar vrienden en familie, die ze naar eigen zeggen de afgelopen maanden in de kou heeft laten staan. Wanneer haar behandeling achter de rug is, hoopt ze op ’een betere plek’ te zijn. „Jullie hebben lange tijd niet op mij kunnen bouwen. Maar ik kijk er enorm naar uit om weer op volle sterkte naar huis te keren. Ik zie jullie allemaal bij The Walk!”

Met dat laatste refereert ze aan het jaarlijkse wandelevenement Walk for Welness, dat tien jaar geleden werd opgericht door haar moeder om geld in te zamelen voor het Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre en dat komende oktober plaatsvindt in Melbourne.

Chloe is het enige kind dat de zangeres kreeg. Ze werd geboren in 1986, uit het eerste huwelijk van Olivia met acteur Matt Lattanzi (64).