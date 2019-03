Laatste film Luke Perry met DiCaprio en Pitt

De opnames voor de film werden eind november afgerond. Het verhaal gaat over Hollywood in 1969, waarin DiCaprio een tv-ster op z’n retour is en Pitt zijn vaste stuntman speelt. De twee proberen nog een succesje te boeken in de laatste jaren van Hollywoods gouden jaren.

Leonardo bracht Luke een eerbetoon via Twitter. „Luke Perry was een ontzettend aardige en waanzinnig getalenteerd artiest. Het was een eer om met hem te hebben mogen werken. Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar hem en zijn dierbaren.”

Once Upon A Time In Hollywood verschijnt komende zomer.