Ben Affleck open over zijn alcoholprobleem

„Ik vind het niet erg om hierover te praten, want ik ben een alcoholist. Het is een deel van mijn leven, waar ik dagelijks mee te maken heb. Het is niet zo dat het mijn hele identiteit overneemt, maar ik werk er wel elke dag aan”, aldus Affleck. „Ik had het gevoel dat ik een probleem had dat aangepakt moest worden. Dingen met mezelf te maken hadden, met mijn familie. Dan moet je bepaalde stappen zetten en er keihard tegenaan gaan.”

Ben rondde met succes een verblijf van 40 dagen in een afkickkliniek af en lijkt zijn leven sindsdien weer op de rit te hebben. Hij pakt zichzelf zelfs zo grondig aan dat hij dezelfde uitdaging aanging als zijn ex Jennifer Lopez en haar vriend Alex Rodriguez: 10 dagen lang geen suiker en koolhydraten eten. „De eerste dagen waren afschuwelijk, want ik ben gek op brood en suiker. Daarna voelde ik me steeds beter. Maar na die 10 dagen trakteerde ik mezelf wel op 3 bagels.”