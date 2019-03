Idris Elba wil James Bond niet spelen

„Bond is een van de grootste franchises ter wereld”, meent de Britse acteur in gesprek met de Daily Mail. „Daarom zal iedereen die die rol gaat spelen, ook echt dat leven gaan leiden. Je bént dan dat personage en zo zal je ook nog jarenlang bekendstaan.”

Elba is daarom blij met de personages die hij nu speelt. „Ik creëer nu personages die ook nog naast mijzelf kunnen bestaan. Ik speel geen rollen die mij overnemen en mij definiëren.”

De opnames van de 25e Bondfilm, waarin Daniel Craig dus voor het laatst te zien is als MI6-spion, starten begin volgende maand in de Pinewood Studios in de buurt van Londen. Begin april volgend jaar moet de film in première gaan.