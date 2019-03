Katy Perry verkoopt eindelijk haar villa

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het huis van Katy Perry in de Hollywood Hills in Los Angeles stond 2,5 jaar te koop, maar nu kan de zangeres dan eindelijk de sleutels aan een nieuwe bewoner overdragen. Volgens Variety verkocht ze de villa voor 8,95 miljoen dollar (7,8 miljoen euro), waar de oorspronkelijke vraagprijs 9,45 miljoen dollar (8,3 miljoen euro) was.