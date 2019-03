Oprah digitaal belaagd door boze Jackson-fans

Op sociale media wordt Oprah ’hypocriet’ genoemd. „Oprah, je bent walgelijk. Karma zal je terugpakken. Michael is onschuldig”, schrijft een MJ-fan. Anderen vragen zich af waarom ze nooit een interview heeft gedaan met slachtoffers van Harvey Weinstein of een uitzending maakte over het misbruik op haar eigen meisjesschool in Zuid-Afrika. Weer een andere volger sleept Winfrey’s vader erbij, die ook meerdere slachtoffers gemaakt zou hebben vroeger.

De vermeende slachtoffers, Wade Robson en James Safechuck, gaan in Leaving Neverland gedetailleerd in op hun relatie met Jackson. Volgens fans zijn de twee louter uit op geld, waar anderen hen wel geloven en het dapper vinden dat ze hun verhaal nu delen.