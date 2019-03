Strikt Privé

Dat doet voor het eerst in lange tijd ook ROXEANNE HAZES weer. Zij vertelt aan collega EDWIN BREDIUS hoe het nu met haar gaat en ook met haar moeder RACHEL, die lange tijd psychische problemen had.

Tien jaar geleden is het volgende maand al weer dat een stralende Koninginnedag in Apeldoorn een gitzwarte rand kreeg, toen KARST TATES daar met zijn autootje dood en verderf zaaide onder de mensen die op JULIANA’s honderdste geboortedag de koninklijke familie toezwaaiden. De beelden van zijn dodemansrit staan eenieder in het geheugen gegrift. Onze special reporter HARRIE NIJEN TWILHAAR sprak de ouders van de onbegrepen Karst, wiens daad niemand zag aankomen. Of waren er toch signalen?

Leest u ook waarom good old WILLEM VAN HANEGEM niet in aanmerking komt voor een lintje, het Engelse paleispersoneel een complot beraamt tegen HERTOGIN MEGHAN en hoe Mrs. Brexit THERESA MAY omgaat met het grote verdriet in haar leven.