Lady Gaga en Cooper op 1 in Billboard Hot 100

De livevertolking maakte vorige week op sociale media de tongen los. Velen zagen in de chemie tussen Gaga en Cooper hét bewijs voor een liefdesaffaire. Volgens de zangeres was het slechts ’een truc’.

Het zwoele optreden levert Gaga in ieder geval wel haar vierde nummer 1-hit in Amerika op. Het is bovendien haar eerste sinds 2011 toen Born This Way bovenaan stond.

Pas na 22 weken naar nummer 1 stijgen is overigens geen record. Los Del Rio's Macarena deed er in 1996 liefst 33 weken over.