Eerste date Hans Kraaij met Sofie was ’slechtste ooit’

In Veronica Magazine schetst Kraaij hoe hij toch die eerste nacht met Sofie het bed deelde. „Uiteindelijk is ze bij mij in bed komen liggen. Ze hield haar laarzen aan, haar broek, haar coltrui en haar winterjas.”

Kleding is sowieso een rode draad bij Kraaij als het om daten gaat. „Je moet natuurlijk altijd instappers aantrekken tijdens je eerste date. Stel nou dat het tempo er goed in zit. En de dame in kwestie is gretig. Dan is het een dooddoener als zij al op bed ligt en jij nog bezig bent je veters uit de knoop te halen.”