’Keith Flint pleegde zelfmoord na scheiding’

Bronnen laten aan the Sun weten dat Keith in een depressie was geraakt na zijn breuk met Mayumi en dat hij mogelijk weer drugs gebruikte. Eerder kampte hij al met een depressie en alcohol- en drugsproblemen. Naar eigen zeggen ’redde’ Mayumi hem toen.

De Britse krant meldt dat Mayumi in Japan was toen hij maandagochtend bewusteloos werd aangetroffen door ambulancemedewerkers in de boerderij in Essex. Hier woonden ze samen tijdens hun huwelijk. Het stel trouwde in 2006.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl.