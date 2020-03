William en Catherine sluiten dag af met Guinness

De hertog en hertogin traden letterlijk in de voetsporen van koningin Elizabeth. Williams oma leerde in 2011 in dezelfde brouwerij hoe ze een perfecte pint kon tappen, haalde de prins aan in zijn toespraak. „Dames en heren, laat me jullie vertellen dat het niet vaak gebeurt dat ik de Queen volg naar een pub. Maar ik kijk ernaar uit om de theorie te testen of Guinness hier in Ierland beter smaakt dan aan de andere kant van de zee”, zei hij.

Voor William en Catherine is het hun eerste officiële bezoek aan Ierland en het eerste buitenlandse bezoek sinds Brexit. De prins bedankte de aanwezige gasten uit onder meer de kunst, sport en het onderwijs. „We kijken uit naar onze komende twee dagen in Ierland, waarvan ik zeker weet dat we ook dan onder de indruk zullen zijn van de creativiteit, warmte en gastvrijheid van het Ierse volk.”

Het koppel arriveerde dinsdag in Ierland voor het driedaagse bezoek. Ze trapten hun tripje af in Dublin met een bezoek aan de Ierse president Michael D. Higgins. De president en zijn vrouw Sabina kletsten met het echtpaar onder het genot van thee en koffie. William schreef ook nog een bericht in het gastenboek dat op de presidentiële residentie lag. Voor de gelegenheid hadden de prins en zijn vrouw allebei iets groens aangetrokken.

William en Catherine bezoeken naast Dublin ook nog Meath, Kildare en Galway.