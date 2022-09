Omroepen keren ON massaal de rug toe en willen haast van Commissariaat: ’Journalistieke bagger’

Ongehoord Nederland ligt onder vuur na een veelbesproken racisme-item in de uitzending van Ongehoord Nieuws van vorige week donderdag. De NPO stelde dat met dit item „de grens van redactionele vrijheid is bereikt” en vroeg de mediawaakhond om een oordeel.

Het Commissariaat liet daarop weten niet te kunnen zeggen wanneer dit oordeel kan worden geveld, omdat de vraag deel uitmaakt van een groter onderzoek naar de betrouwbaarheid van journalistieke producties. „Het Commissariaat is toezichthouder, het is haar taak om hier iets van te vinden”, aldus Lock, die ook voorzitter van de raad van bestuur van de EO is.

De omroepen willen dat het Commissariaat haast maakt. Zij hebben hier volgende week ook een gesprek over met de mediawaakhond. „Alle omroepen voelen een groot ongemak en grote verontwaardiging bij wat er donderdag is gebeurd”, aldus Lock. „Discriminatie en racisme zijn niet welkom in ons bestel. En journalistieke regels dienen serieus genomen te worden.”

In het desbetreffende item waren video’s te zien waarin zwarte mensen witte mensen aanvielen, zonder context of toelichting. De beelden werden getoond om een „op sociale media minder belicht aspect van racisme” te laten zien, zo legde Ongehoord Nieuws-presentatrice Raisa Blommestijn uit.

Afstand

Het bestuur van Ongehoord Nederland liet vrijdag naar aanleiding van de ophef daarover weten niemand met het item te hebben willen beledigen: „Van racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld moeten wij niets hebben en wij nemen als omroep afstand hiervan.”

Lock vindt dat Ongehoord Nederland met deze reactie geen excuses heeft gemaakt: „Het enige dat we weer horen is: sorry voor de ophef. We gaan niet zomaar roepen dat een omroep uit het bestel zou moeten, we hebben procedures en regels. Maar we willen nu wel dat de toezichthouder zich erover uitspreekt.”

Kro-Ncrv

Voor de Kro-Ncrv is de maat vol. Directeur Peter Kuipers wil dat Ongehoord Nederland per direct uit het omroepbestel wordt gezet. Een woordvoerder van de omroepn bevestigt berichtgeving van de NRC hierover.

Kuipers zegt in een donderdag verschenen interview met de krant onder meer dat de omroep „journalistieke bagger” maakt. „Wat nu nodig is, is waar het bij de entree van Ongehoord Nederland aan ontbrak: bestuurlijke moed, bij het ministerie en de leiding van de publieke omroep”, stelt Kuipers in NRC. „We kunnen wel wachten tot er wéér een rapport komt, excuses en rectificaties eisen of met nóg een sanctie komen. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we genoeg.”

Kro-Ncrv is hiermee de eerste omroep die een dergelijke oproep doet.