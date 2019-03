Douwe Bob wil elk optreden fles champagne

„Ik heb me voorgenomen tijdens deze tour elke show een fles te drinken op het podium. Nou ja niet elke dag misschien, want dan gaat het mis.”

Douwe Bob weet als geen ander hoe verwoestend alcohol kan zijn. Zijn vader heeft door het overmatig drinken het syndroom van Korsakov opgelopen en zelf ’zoop hij zich na een verbroken relatie drie slagen in de rondte’.

De zanger die elfde werd bij het Eurovisiesongfestival van 2016 in Stockholm met zijn nummer Slow Down vertelt in het tijdschrift dat hij ’nu juist goed bezig is en veel aan het boksen is’.

Douwe Bob toert tot en met 25 mei langs poppodia in Nederland met onder andere nummers van zijn nieuwste album The Shape I’m In, waarvoor hij onlangs een Edison won. Hij schreef het album in twee weken tijd en liet zich inspireren door zijn liefdesverdriet.