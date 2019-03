Kourtney Kardashian onder vuur na delen naaktfoto

Ⓒ Hollandse Hoogte

Hoewel een naakte Kardashian op zich niet heel erg bijzonder is, gaat Kourtney Kardashian ditmaal niet uit de kleren voor een zoveelste selfie maar promoot ze haar nieuwe project ’Poosh’. Op Instagram is de realityster poedelnaakt in een badkamer te zien met een computer en kopje thee.