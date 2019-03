Barrie Stevens gaat solo het theater in

Na een lange en veelzijdige carrière leek het de afgelopen jaren stiller te worden rond Stevens. Maar zijn aanwezigheid in de televisiereeks Beter laat dan nooit bracht hem geheel terug in de schijnwerpers. Een gastrol in de soapserie GTST en zijn medewerking aan Dancing with the Stars volgden.

Barrie is als jonge Engelsman naar Nederland gekomen om daar als danser ’het vak’ in te gaan. Hij werd wereldberoemd in Nederland dankzij de kreet ’vooral doorgaan!’ die hij in de jaren tachtig en negentig bezigde als jurylid van de iconische Soundmixshow van Henny Huisman.

Song and dance

In The Show must go on vertelt Stevens openhartig over zijn leven en zijn carrière. Het wordt naar eigen zeggen een ’voorstelling vol humor en mooie verhalen met een lach en een traan. En natuurlijk met ’song and dance.” De danser zal onder meer openhartig vertellen over zijn liefdes, onder wie Leen Jongewaard, en alle hoogte- en dieptepunten in de ruim halve eeuw dat hij nu in Nederland woont. Ook kijkt Stevens terug op zijn doorbraak in de jaren zestig dankzij hitserie Ja zuster Nee zuster van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.

Voor de producent maakte Stevens in het verleden de choreografieën voor de musicals De Jantjes, Heerlijk duurt het langst en Nonsens.